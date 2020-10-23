СКР назвал приоритетную версию загрязнения на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России считает природную версию приоритетной причиной загрязнения на побережьях Камчатки. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, на месте загрязнения продолжает работу следственная группа из двадцати следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. В ходе расследования рассматриваются различные версии происшествия.

На данный момент выяснили, что утечек нефтепродуктов на заходивших в залив судах Военно-морского флота не происходило, а у обратившихся за помощью лиц не было обнаружено признаков токсического отравления. Кроме того, в пробах воды и почвы не нашли тяжелых металлов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что у обратившихся за помощью лиц не нашли признаков токсического отравления, а в пробах воды и почвы не обнаружено тяжелых металлов.

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», - отметила официальный представитель СКР.

Напомним, ранее ученые РАН ранее также назвали основной причиной природную версию. Согласно их данным к загрязнению воды привела повышение активности токсичных водорослей. Позже такую же версию назвали ученые научной группы Российского географического общества, которые также не обнаружили следов техногенного загрязнения на побережьях Камчатки