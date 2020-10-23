Мировое сообщество назвало камчатское явление «Медвежий красный прилив»

Причиной массовой гибели морских животных на Камчатке назвали красный прилив. Фото: REUTERS

Сообщество специалистов по красным приливам с самого начала говорили о том, что причина гибели животных и плохого самочувствия людей на Камчатке ничто иное, как красный прилив.

- Я уже на второй день после инцидента я заявила, что это типичный красный прилив, - сказала на итоговом по Камчатке заседании РАН кандидат биологических наук (Институт биологии моря ДВО РАН, Владивосток). — И никаких техногенных выбросов не будет обнаружено. Кто хотел это услышать, тот и услышал.

Международное сообщество, коллеги со всего мира поздравляют российских ученых с тем, что это явление, наконец-то, привлечет внимание отечественной науки и будет дальше изучаться.

- Такие масштабные красные приливы в мире получают собственные имена, как крупные тайфуны, - подчеркнул вице-президент РАН Андрей Владимирович Андрианов - «Годзила» — у побережья Чили. «Пивной красный прилив» в 2014, 2015 и 2016 на Аляске. А красный прилив на Камчатке международное сообщество уже окрестило «Медвежьим».

- Потому что мощный, - объяснила Орлова.

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Красные приливы были замечены еще в августе в районе Чукотки

- Опасность этого явления впервые предсказали сотрудники центра морских исследований МГУ. Еще в мае месяце в Японии было обнаружено пятно красноватого цвета, очень значительных размеров, которое шло на север. И в августе в районе Чукотки наши же сотрудники (орнитологи) случайно обратили внимание на такие необычные окрашенные волны (подробности)