В Минске задержан фотограф "Комсомольской правды-Беларусь" Святослав Зоркий

Фотограф "КП" задержан на площади Свободы в Минске Фото: REUTERS

Редакция "Комсомольская правда - Беларусь" сообщила о задержании фотографа Святослава Зоркого во время работы на акции протеста в Минске. Коллеги Зоркого заявили, что телефон фотографа недоступен.

"КП-Беларусь" сообщает, что около площади Свободы в Минске задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ. Сотрудники правоохранительных органов забрали их в автобус. Уточняется, что второй журналист - фотограф издания "Новы час" Дмитрий Дмитриев.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума, объявленного бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской. В случае невыполнения условий до 26 октября Тихановская обещает провести национальную забастовку.

Напомним, в сентябре в Минске уже задержали корреспондента, фотографа и оператора "Комсомольской правды-Беларусь", когда те работали на протестном шествии. Их обвинили в участии в протестах.