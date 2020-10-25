Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли еще 62 пациента с коронавирусом

С начала пандемии число летальных исходов в столице составило 6 442
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В Москве умерли еще 62 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 62 пациента с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Москве умерли еще 62 пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией на 26 октября, общее число летальных исходов в столице от заболевания или осложнений после него составило 6 442.

Напомним, что по всей стране за последние сутки от коронавируса умерли 229 человек, общее число летальных исходов с начала эпидемии в России достигло отметки в 26 050. За сутки врачи выявили 16 710 новых заражённых коронавирусом, всего в стране насчитывается 1 513 877 случаев инфицирования за весь период.

Ученые разных стран мира активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Про сообщению главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, американская прививка может быть готова до конца этого года, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность.

Как сообщал сайт kp.ru, РФ скоро может выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. иммунолог Георгий Викулов сообщил, что уменьшения числа новых случаев заражения будет наблюдаться уже до наступления нового года.

Распространение коронавируса в мире