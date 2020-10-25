В Москве умерли еще 62 пациента с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Москве умерли еще 62 пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией на 26 октября, общее число летальных исходов в столице от заболевания или осложнений после него составило 6 442.

Напомним, что по всей стране за последние сутки от коронавируса умерли 229 человек, общее число летальных исходов с начала эпидемии в России достигло отметки в 26 050. За сутки врачи выявили 16 710 новых заражённых коронавирусом, всего в стране насчитывается 1 513 877 случаев инфицирования за весь период.

Ученые разных стран мира активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Про сообщению главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, американская прививка может быть готова до конца этого года, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность.

Как сообщал сайт kp.ru, РФ скоро может выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. иммунолог Георгий Викулов сообщил, что уменьшения числа новых случаев заражения будет наблюдаться уже до наступления нового года.