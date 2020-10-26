Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что под контроль Баку перешел город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) на юге Нагорного Карабаха.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», - заявил представитель военного ведомства Армении, пообещав во вторник, 27 октября, представить карту боевых действий.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку большей части Кельбеджарского района, и в общей сложности более ста населенных пунктов с начала боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. При этом он отмтеил, что Азербайджанские военные не перешли на территорию Армении, подчеркнув, что таких мыслей нет.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и 10 октября достигли соглашения о перемирии. Однако буквально на следующий день Ереван и Баку начали заявлять о нарушении условий прекращения огня со стороны противника. 25 октября Вашингтон сообщил о новом гуманитарном перемирии, которое вступило в силу с 19:00 по московскому времени понедельника, 26 октября.