В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством

Немецкая газета опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии издание Süddeutsche Zeitung опубликовало письма читателей, выразивших недовольство поведением и высказываниями российского политика Алексея Навального.

Среди них было письмо Вольфганга Хайнца, который обвинил Навального в злоупотреблении гостеприимством Германии, напомнив об оскорблении россиянина в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Вольфганг Хайнц также обратил внимание на националистические и ксенофобские заявления Навального.

- Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику, - заявил в своём письме Хайнц.

Его поддержал читатель Петер Фендт, отметив, что Шредер был лучшим канцлером Германии и напомнил о его защите интересов страны и оживлении экономики.

- И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным, - считает Петер Фендт.