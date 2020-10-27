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Немцы о Навальном: Такие гости нам не нравятся

Жители Германии считают, что Навальный злоупотребляет гостеприимством
Юрий МАЙБОРОДА
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Жители Германии считают, что Навальный злоупотребляет гостеприимством

Жители Германии считают, что Навальный злоупотребляет гостеприимством

Фото: REUTERS

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало письма возмущенных читателей, которых задели нападки находящегося сейчас в ФРГ российского оппозиционера Алексея Навального на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

По мнению немцев, российский оппозиционер злоупотребляет гостеприимством властей страны.

«Оскорбляя бывшего федерального канцлера Шредера, называя его мальчиком на побегушках у Путина, Навальный самым жестоким образом злоупотребил своими правами на гостеприимство в Федеративной Республике. Как гость, на мой взгляд, он не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику. Вдобавок его публичные националистические и ксенофобные высказывания заставляют меня задуматься», – написал Вольфганг Хайнц.

Такого же мнения придерживаются и другие читатели «Зюддойче Цайтунг», называя Шредера одним из лучших федеральных канцлеров Германии, который смог настроить экономику страны так, что Ангела Меркель уже который год может пожинать плоды его работы.

В одном из писем Навального окрестили «более чем сомнительным политиком», который не должен стать образцом для подражания.

Недавно экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что намерен подать в суд на издание Bild из-за опубликованных в нем обвинений со стороны Навального. В частности, блогер-оппозиционер называл бывшего главу ФРГ «мальчиком на побегушках у Путина» и голословно обвинял его в получении тайных платежей из России.

Также, по мнению немцев, приславших письма в редакцию газеты, связывать «отравление» Навального с Путиным просто смешно:

«У главы российского государства совсем другие обязанности, и нет никаких доказательств таких утверждений. Германия всегда хочет быть таким великим правовым государством, таким высоконравственным. Однако в рамках верховенства права применяется презумпция невиновности», – написал Питер Фендт.

После выписки из берлинской клиники «Шарите», куда Навальный был доставлен из России 22 августа на месячный курс лечения, оппозиционер проживает в деревушке Ибах (земля Баден-Вюртемберг), на границе с Швейцарией.

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