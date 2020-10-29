В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Песков объяснил призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Минздрав не запрещает врачам высказываться о коронавирусе. Однако им стоит согласовывать свои заявления, дабы не вводить людей в заблуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Действительно, когда один врач говорит, что перчатки - это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый - что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает, - сказал Песков журналистам.

Напомним, накануне Минздрав направил руководителям подведомственных учреждений письмо с просьбой согласовывать все публичные заявления экспертов с пресс-службой ведомства. Помощник министра Алексей Кузнецов позже пояснил, что при публикации в СМИ заявлений различных внештатных специалистов в их статусе указывается принадлежность к Минздраву. Соответственно, их высказывания воспринимаются как позиция министерства.