В Москве умерли еще 69 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 69 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией на 29 октября, общее число летальных исходов от заболевания или осложнений после него достигло отметки в 6 713 человек.

Напомним, что за последний день по всей России умерли 366 инфицированных пациентов. С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 27 301 летальный исход после COVID-19. Также врачи выявили 17 717 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех российских регионах.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по словам московского мэра Сергея Собянина, чаще всего жители столичного региона заражаются коронавирусом в офисах. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день на удаленной работе находятся примерно 1,2 миллиона москвичей – 10 процентов от всех жителей.