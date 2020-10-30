Настоящая «Игра престолов»: Роман Карманов рассказал об оценочной системе конкурса «Лидеры России. Политика»

Победитель "Лидеры России. Политика" Роман Карманов: Это была настоящая "Игра престолов" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный директор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В ходе конкурса жюри отобрало 49 лучших управленцев, которые получили право на участие в уникальной образовательной программе.

Роман Карманов после церемонии награждения победителей рассказал, как проходил конкурс, и исходя из чего оценивали его участников. Оказалось, что оценочная система там совершенно не простая.

- Была тяжелая конкурсная оценочная история. Сама система бальных оценок очень сложная, ты никогда не угадаешь, что именно сейчас оценивается. Только после оценочных мероприятий выходили организаторы и сообщали, в чем вообще был смысл задания. Ты чувствовал себя внутри сериала «Игра престолов», когда главного героя внезапно убили, а впереди еще половина сезона. Ты думал одно, а на деле оценивали совсем другое, - вспоминает Роман Карманов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Генеральный директор радиостанции объяснил, что участникам конкурса «Лидеры России. Политика» давали кейсы с заданиями, которые ставили управленцев в различные ситуации. Участники играли различные роли, решали актуальные проблемы и разбирали проекты законов. Так организаторы конкурса определяли их навыки и лидерские качества.

Напомним, что одним из финалистов конкурса также стал эксперт и комментатор «Комсомольской правды», глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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