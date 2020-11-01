Россия возобновила авиасообщение с Японией Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 ноября этого года Россия возобновила авиасообщение с Японией, приостановленное минувшей весной из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое решение эксперты оперативного штаба по борьбе с пандемией приняли в октябре.

С воскресенья самолеты «Авроры» начнут летать из Владивостока в Токио. Согласно планам, перевозчик будет выполнять один рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus A319. В дальнейшем возможно увеличение частоты полетов.

«Аэрофлот» также планирует возобновить рейсы в Японию по маршруту Москва – Токио с 5 ноября. Возобновление программы запланировано с одного раза в неделю, затем частоту рейсов увеличат до двух раз в неделю по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

В конце октября в японской столице вновь заработал российский визовый центр. После возвращения из-за рубежа в Россию пассажиры рейсов должны сделать тест для диагностики коронавируса в течение трех дней и разместить результаты на портале госуслуг.

Как сообщал сайт kp.ru, с 1 ноября Россия также возобновляет авиасообщение с Сербией и Кубой, одновременно увеличивая частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Опросы показывают, что россияне больше всего ждали возобновление рейсов в Турцию, Белоруссию, Грецию и Египет. Жители страны также ждут открытия Грузии, Таиланда, Кипра, Израиля, Болгарии, Кубы, Венгрии и Хорватии.