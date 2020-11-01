В России упростили порядок оформления детских пособий Фото: Евгения ГУСЕВА

С воскресенья, 1 ноября, малообеспеченным российским семьям станет проще оформить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь для оформления выплаты россиянам не надо предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Государственные органы будут самостоятельно получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Оформить пособие на ребёнка можно в МФЦ или при помощи портала госуслуг.

Напомним, ежемесячные пособия, установленные указом президента России Владимиром Путиным, составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, что составляет около 5,5 тысяч рублей на одного ребенка.

Как писал сайт kp.ru, с 1 ноября также торговые интернет-агрегаторы, если они что-то продают за деньги, обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Также вводится обязательная цифровая маркировка шин и автопокрышек