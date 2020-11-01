В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции протеста Фото: REUTERS

В воскресенье, 1 ноября, в Минске провели задержания участников несанкционированной акции протеста.

Как передает РИА Новости минская милиция подтвердила задержание нескольких человек, но сообщила, что не располагает информацией о выстрелах в районе проведения акции оппозиции.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 ноября, белорусская оппозиция марша под названием «Дзяды» («Деды» или «Предки»). Силовики уже начали усиливать меры безопасности, и стягивают дополнительные силы в места проведения акции протеста. Так, по запланированному пути следования стоят более 10 автобусов с силовиками. Водометы, машины с системой мобильных заграждений стоят на улице Белинского.

Кроме того, закрыты три станции метро. В пресс-службе Минского метрополитена сообщают о закрытии в целях обеспечения безопасности пассажиров. Также в белорусской столице в очередной раз наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.