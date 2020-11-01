Милиция объяснила стрельбу в Минске во время несанкционированной акции

Пресс-служба минской милиции, что правоохранители стреляли в воздух для пресечения нарушения закона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минской милиции подтвердили, что во время акции оппозиции 1 ноября правоохранители стреляли в воздух для пресечения нарушения закона. Об этом рассказала журналистам официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, это были "предупредительные выстрелы".

Она опровергла информацию, что выстрелы резиновыми пулями производились под ноги демонстрантов. Сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что на очередном марше оппозиции в Минске, 1 ноября, правоохранители применили оружие, очевидцы передают, что прозвучало несколько выстрелов.

Ранее минская милиция подтвердила задержание нескольких человек, но сообщила, что не располагает информацией о выстрелах в районе проведения акции оппозиции.

Силовики усилили меры безопасности в местах проведения марша под названием «Дзяды» («Деды» или «Предки»), и стянули дополнительные силы в места проведения акции протеста.

Напомним, что акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов. Несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы городов, чтобы выразить свое недовольство.

Марши протеста до сих пор продолжаются в республике по выходным. Митингующих традиционно сопровождает милиция и ОМОН.