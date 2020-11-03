Россиян среди пострадавших в результате теракта в Австрии нет Фото: REUTERS

Посольство России в Австрии не располагает данными о наличии россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене. Об этом сообщил российский посол Дмитрий Любинский

«На данный момент никаких подтверждений возможности нахождения среди них (пострадавших) кого-либо из россиян у нас нет», - сказал дипломат в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», отмечая, что посольство находимся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии.

Любинский также сообщил, что посольство и консульский отдел закрыты на прием, поскольку в ночь с понедельника на вторник диппредставительство получило предупреждение от МИД Австрии о том, что из нападавших по меньшей мере трое тяжело вооруженных преступника скрылись и находятся в розыске.

Напомним, поздно вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене произошла серия терактов сразу в шести местах австрийской столицы. Первый теракт произошёл около здания синагоги, остальные на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Были ранены по меньшей мере 15 человек.

Полиция застрелила одного из нападавших, остальные смогли скрыться. Сразу после терактов полиция задержала четырёх подозреваемых в причастности. Позже правоохранители арестовали еще двух человек в городе Санкт-Пёльтьен