В результате теракта в Вене пострадали 22 человека Фото: REUTERS

В результате теракта в Вене в понедельник, 1 ноября, пострадали 22 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии.

«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», - сообщил глава МВД, не исключив, что в теракте в Вене принимал участие один стрелок.

Напомним, серия терактов в австрийской столице произошла поздно вечером в понедельник, 2 ноября.

Правоохранители застрелила одного из нападавших, который оказался 20-летним албанцем, планировавшим ехать в Сирию в составе радикальных исламистов. Полиция задержала арестовала еще нескольких человек, подозреваемых в причастности к теракту. В общей сложности по делу задержаны уже 14 человек.

Как писал сайт kp.ru, в российском посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших не было.