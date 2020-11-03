Посол РФ в Австрии сообщил о задержании после теракта в Вене выходцах с Северного Кавказа Фото: REUTERS

По некоторым данным выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа задержаны в Австрии после теракта в Вене, который произошел в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», - заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что задержания проходят не только в Вене, но и в других городах Австрии.

Напомним, в результате теракта пострадали 22 человека. В общей сложности правоохранители арестовали 14 человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер не исключил, что в теракте в Вене принимал участие один стрелок. Как сообщил глава МВД, убитый правоохранителями террорист оказался 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который уже имел судимость за связь с исламистами, а при нападении был вооружен укороченным автоматом Калашникова, винтовкой, еще одним огнестрельным оружием и мачете.