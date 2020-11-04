Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа о победе на выборах

В штабе Байдена оценили слова Трампа о победе на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его победе, отметив, что Трамп хочет сбить с толку и отобрать право граждан на демократические выборы в стране.

"Подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Они (заявления Трампа. — Прим. ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сказала менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.

Ранее выступая на пресс-конференции с журналистами, Трамп заявил о победе своей партии. отметив, что результаты голосования оказались "феноменальными".

Он также отметил, что в некоторых штатах еще ведется подсчет голосов.

Напомним, что выборы президента США начались 3 ноября. По официальным данным к обеду 4 ноября по мск, проголосовало свыше 136 млн человек.