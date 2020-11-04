Четыре человека пострадали в результате нападения около Белого Дома в США Фото: REUTERS

В США недалеко от Белого дома начались демонстрации на фоне прошедших накануне президентских выборов. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого Дома в Вашингтоне.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, пострадавших доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.

На данный момент правоохранители разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут принадлежать к крайне правой группировке, поддерживающей действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. По последним данным проголосовало свыше 136 млн человек. Возле Белого дома после закрытия участков собралась толпа демонстрантов.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Борисович Салин рассказал радио «Комсомольская правда» о возможных беспорядках в США после выборов. По его словам, в случае победы Байдена Трамп может апеллировать к уличным беспорядкам. Эксперт напомнил про бунты на фоне расового неравенства, прошедшие летом после убийства афроамериканца, и подчеркнул, что они были вызваны скорее напряженной атмосферой из-за коронавируса.

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