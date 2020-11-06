Генпрокуратура РФ получила ответ Германии на запросы по Навальному

Блогер Алексей Навальный Фото: EAST NEWS

Генпрокуратура РФ получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального. Но ни на один из поставленных ранее Россией вопросов ФРГ не ответила. Об этом в пятницу, 6 ноября, kp.ru сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Иванов отметил, что подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.

Вместе с этим Берлин повторно требует от Москвы предоставить информацию о химическом отравляющем веществе «Новичок».

На данный момент в России отмечают, что, пока ФРГ в одностороннем порядке будет вести переговоры по ситуации Навального, конструктивного диалога не получится.

Напомним, РФ направила четыре запроса Германии о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» Алексея Навального.

Блогер был экстренно доставлен в больницу 20 августа из аэропорта Омска. Ему стало плохо на борту самолета во время полета. Омские врачи после ряда анализов предположили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ. Через несколько дней из России Навального направили в берлинскую клинику «Шарите». Позднее ФРГ заявила, что блогер якобы был отравлен «Новичком» и запросила у Москвы данные по боевому веществу. В ответ Россия попросила предоставить результаты анализов пациента. Но ответ получен не был.