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Коронавирус Covid-19

Как влияет коронавирус на детей, рассказал инфекционист

Он отметил, что влияние болезни на репродуктивную функцию не доказана
Анастасия РЫШКОВА
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Вероятность влияния инфекции на фертильность (репродуктивность) человека не доказана.

Вероятность влияния инфекции на фертильность (репродуктивность) человека не доказана.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог, иммунолог Георгий Христович Викулов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, какое воздействие оказывает коронавирусная инфекция на детей. Он отметил, что дети легко переносят вирус, но все же являются его переносчиками.

«А SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, это один из тех респираторных вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Мы хорошо знаем о том, что дети болеют легче в целом, чем взрослые, но чаще они являются бессимптомными или малосимптомными носителями вируса. То есть у них может не быть никаких ярких проявлений, нет жалоб, но возбудитель есть на слизистых, он может передаваться при кашле, чихании как сверстникам, так и взрослым людям», - сказал Викулов.

Он отметил, что есть вероятность влияния инфекции на фертильность (репродуктивность) человека в будущем, но на данный момент учеными это не доказано.

«Пока что нет данных, подтверждающих, что есть отрицательное влияние на фертильность. Но, с другой стороны, есть исследования, подтверждающие, что может развиваться антифосфолипидный синдром (патология аутоиммунного характера, вызывающий потерю плода у женщин - прим.ред.)», - сказал врач. .

Он также отметил, что за время пандемии коронавируса учеными проделана большая работа. На данный момент есть вакцина, а это облегчает ситуацию и снимает напряжение с людей.

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