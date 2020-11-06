ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии Фото: REUTERS

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии. Эта тема станет одной из ключевых на предстоящей 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она пройдет с 9 по 14 ноября в формате телеконференции.

- Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, - подчеркнули в организации.

Эксперты ВОЗ уверены, что мировое сообщество сможет победить коронавирус силой науки и солидарности.

Напомним, сейчас ситуация с коронавирусом во всем мире остается неспокойной. В России за последние сутки впервые выявили более 20 тысяч случаев заболевания, 378 человек скончались. Предыдущий антирекорд был зафиксирован на прошлой неделе. Тогда коронавирусом заразились 19 768 человек за сутки. Вирусолог Анатолий Альштейн считает, что Россия выйдет на плато по COVID-19 уже в ближайшее время. А продлится этот пик до весны 2021 года.