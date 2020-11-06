Предварительные итоги выборов президента США 2020: Байден перехватил лидерство в Пенсильвании Фото: REUTERS

Опубликованы предварительные итоги выборов президента США 2020 года, согласно которым в штате Пенсильвания вперед вырвался кандидат от Демократической партии Джо Байдена, опередив действующего американского лидера Дональда Трампа

На данный момент в Пенсильвании обработано 95 процентов бюллетеней. Трамп 49,3 процента голосов выборщиков, а его соперник Байден - 49,4 процента.

Как писал сайт kp.ru, ранее кандидат от Демократической партии впервые перехватил лидерство в решающем для гонки штате Джорджия.

Ранее Трамп уже ни раз обвинял демократов в махинациях на выборах. Накануне он заявил о попытке своих оппонентов «украсть выборы», указав на то, что при подсчете голосов продолжаются «коррупция и мошенничество». Глава Белого дома также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.