В палате представителей США заявили, что Байден вскоре станет избранным президентом Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил мандат избирателей, и вскоре станет избранным президентом Соединённых Штатов. Такое заявление сделал спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны» - сообщила спикер.

По словам Пелоси, именно сегодня утром, стало ясно, что кандидат от Демократической партии одержит победу.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 ноября, Байден впервые перехватил лидерство в решающем для гонки штате Джорджия. Позже он опередил действующего американского лидера Дональда Трампа на 0,1 процента в штате Пенсильвания, где обработано 95 процентов бюллетеней.

Однако позже стало известно, что в штате Джорджия будет пересчет голосов. В штабе Трампа уверены, что при пересчете найдут некорректно полученные бюллетени, а также штаб американского лидера указал на большое количество нарушений на выборах в Пенсильвании