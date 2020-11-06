Анна Попова объяснила, почему осенью стало больше тяжелых больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с обозревателем КP.RU Александром Гамовым оценила прогнозы на развитие эпидемии в России, и рассказала, почему осенью стало больше тяжелых больных коронавирусной инфекцией нового типа.

По ее слова в данном случае речь идет «абсолютно точно» не о мутации вируса. Попова отметила, что в стране увеличился удельный вес больных коронавирусом в структуре выявленных инфицированных. Однако к ним прибавились и те, у кого одновременно есть вирус ковида, а также симптомы сезонных острых респираторных вирусных заболеваний.

«Они всегда приходят, когда мы переохлаждаемся, не заботимся о себе так, как нужно. В это время, конечно, и иммунитет послабее, вот и возникает клиника не очень тяжелого течения с признаками острого респираторного заболевания», - пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что чем больше проводится тестов на наличие коронавируса, чем больше людей обследуют, тем «заметнее меняется - к лучшему - и статистика». Кроме того, она отметила, что люди «как правило контактные люди дают клинику не очень часто, если они имеют вирус, но в статистику обязательно попадают».

Напомним, согласно данным Оперштаба, по состоянию на пятницу, 6 ноября, в России выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки, что является максимальным значением за все время пандемии в стране.