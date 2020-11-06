Анна Попова: От нас зависит, будет ли ковид разгуливать свободно или мы все-таки поставим перед ним барьер

Главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Анна Юрьевна. Весной статистика по зараженным ковидом показывала, что половина из них не имели симптомов заболевания. Сейчас симптомных больше, примерно две трети. Врачи отмечают увеличение числа тяжелых больных. Что это – изменение системы подсчетов или мутация вируса?

- Это абсолютно точно не мутация вируса.

У нас не увеличился удельный вес больных коронавирусной пневмонией в структуре выявленных инфицированных и заболевших людей. Но к ним прибавились те, у кого одновременно есть вирус ковида и симптомы сезонных острых респираторных вирусных заболеваний.

Они всегда приходят, когда мы переохлаждаемся, не заботимся о себе так, как нужно. В это время, конечно, и иммунитет послабее, вот и возникает клиника не очень тяжелого течения с признаками острого респираторного заболевания.

Но чем больше мы тестируем людей на ковид, чем больше обследуем, тем, конечно, заметнее меняется - к лучшему - и статистика. Как правило, контактные люди дают клинику не очень часто, если они имеют вирус, но в статистику обязательно попадают.

- Всех волнует, когда же этот ковидный кошмар закончится. Одни специалисты прогнозируют спад заболеваемости к январю, другие к марту следующего года. Но, если учесть, как складывалась ситуация во время предыдущей, весенней волны, то получается, мы свободно вздохнем только в конце мая?

- Знаете, крайне неблагодарное дело – прогнозы.

В нашем регионе вирус первый раз пришел в осенний сезон. Как он себя поведет – точно сказать мы не можем. Это проверяется только практикой. Но многое зависит от того, как мы будем соблюдать правила поведения в период пандемии, как станем от вируса защищаться. Только от нас зависит, сможет ли он разгуливать свободно по популяции людей, или - мы все-таки поставим перед ним барьер.

Тем более, что барьер этот организовать не так сложно. Маска, перчатки и другие защитные средства и меры, которые уже хорошо известны.

Можно сказать, что сегодня прогноз - в наших руках. Вот как мы себя будем вести, так и будет развиваться ситуация.

- Спасибо. Берегите себя, мы за вас переживаем. Я каждый день думаю о вас, Анна Юрьевна.

- Ой, какая прелесть! Вы, кстати, привились?

- От гриппа – да. От коронавируса – нет.

- А прививаться будете?

- Будем.

- А чего ждете?

- Не знаю. Просто не собрался еще. Наверное, еще одно интервью надо будет с вами сделать.

- Дай Бог нам с вами до этого интервью добраться в добром здравии. Александр! Если есть возможность, я бы, наверное, посоветовала вам все же привиться.

- Я так и сделаю! Спасибо!

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