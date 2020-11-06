В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 75 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество детальных исходов от заболевания в российской столице достигло отметки в 7215, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

По всей России за один день умерли еще 378 пациентов с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели после заболевания 16 955 человек. Впервые с начала пандемии число новых случаев коронавирусной инфекции в российских регионах превысило отметку в 20 тысяч – медики зафиксировали 20 582 новых зараженных.

Как сообщал сайт kp.ru, в заявлении московских властей говорится, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице развивается не лучшим образом, и число заболевших растёт. Власти Москвы попросили граждан не передвигаться по городу без необходимости.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что увеличение количества тяжелых больных коронавирусной инфекцией этой осенью никак не связано с мутациями самого вируса. К больным добавились и те, кто одновременно переносит коронавирус и сезонные заболевания

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