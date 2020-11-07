Байден заявил, что победит на выборах президента в США Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что непременно победит на выборах главы государства. Он считает, что может получить более 300 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

- Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков, - сообщил демократ в субботу, 7 ноября, во время своего обращения к сторонникам. Он отметил, что не позволит остановить подсчет голосов.

Джо Байден также заявил, что за него проголосовали рекордные 74 миллиона человек, а отрыв от главного политического соперника – республиканца Дональда Трампа - постоянно растет.

Напомним, что сегодня Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые поступили позже дня выборов 3 ноября, по требованию Республиканской партии. В соответствии с постановлением суда, эти голоса будут считать отдельно от остальных.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Джозеф Байден не имеет права заявлять о своей победе, пока идут судебные разбирательства, ведь до окончания юридического процесса у главы Белого дома еще есть шанс восстановить свое лидерство.

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