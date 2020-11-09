Вирусолог назвала сроки, при которых у человека держится высокая температура при коронавирусе Фото: Александр ГЛУЗ

При коронавирусе у человека может изменяться температура тела. Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Анна Дёмина назвала kp.ru сроки, при которых у пациента с covid-19 будет держаться высокие показатели на градуснике.

По ее словам, как правило, температура держится непродолжительно время.

- 1-3 дня, иногда до 5-6 суток. В некоторых случаях коронавирус протекает незаметно, без жара, - объяснила эксперт.

Также, согласно рекомендациям Департамента здравоохранения Москвы, сохранение лихорадки более недели при вирусных инфекциях требует обследования и вмешательства врачей. Это обосновано тем, вирус может вызвать развитие осложнений у зараженного.

Консультация врача необходима и при сильном жаре, когда отметка на градуснике зашкаливает до 39 °С и выше, и в случаях, когда у человека отсутствует реакции организма на понижающие средства.

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