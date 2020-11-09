«Скорее всего, все кончено»: Политолог считает бесперспективными попытки Трампа оспорить итоги выборов

Дональд Трамп не собирается уступать Байдену победу на резидентских выборах Фото: REUTERS

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков считает, что попытки главы Белого дома Дональда Трампа оспорить итоги подсчета голосов на президентских выборах в США вряд ли увенчаются успехом.

«Думаю, скорее всего, все кончено. Потому что очень трудно доказать факт махинаций в данной ситуации», - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

По его словам, возможно, команда юристов Трампа попробует заострить внимание на том, что «были «мертвые души», то есть бюллетени посылались от имени людей, которые уже умерли, которые давно уехали из штата или не голосовали».

Однако, как пояснил политолог, это будет иметь значение только в том случае, «если удастся собрать свидетельства о том, что это достигало масштабов тысяч и могло реально изменить результаты голосования в определенном штате».

Также адвокаты республиканца могут указывать на неправильное оформление бюллетеней: например, что в них непонятно, за кого именно голосовал избиратель, либо что они были испорчены или забракованы под ложным предлогом. Но в любом случае, по мнению Коробкова, доказать «массовый вброс» бюллетеней теперь практически невозможно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее первая леди Америки Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов на президентских выборах .

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