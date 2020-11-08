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Мелания Трамп подаст на развод с Дональдом Трампом

Бывшая помощница первой леди США уверена, что расторжение брака состоится сразу после отъезда четы из Белого дома
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Проиграв выборы, Дональд Трамп потеряет не только Белый дом, но и жену.

Проиграв выборы, Дональд Трамп потеряет не только Белый дом, но и жену.

Фото: REUTERS

Проиграв выборы, Дональд Трамп потеряет не только Белый дом, но и жену. Об этом пишет британская Daily Mail.

Издание, ссылаясь на Стефани Волкофф, бывшую помощницу первой леди США, утверждает, что Мелания ведет переговоры о соглашении о разводе, по которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.

Стефани Волкофф

Стефани Волкофф

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волкофф рассказала, что Трампы спят в раздельных комнатах, и что их 15-летний брак трещит по швам.

Волкофф рассказала, что Трампы спят в раздельных комнатах, и что их 15-летний брак трещит по швам.

Волкофф рассказала, что Трампы спят в раздельных комнатах, и что их 15-летний брак трещит по швам.

Фото: REUTERS

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман заявила, что Мелания Трамп считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись. По словам Ньюман, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

Омароса Маниго Ньюман

Омароса Маниго Ньюман

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако, сама 50-летняя Мелания Трамп настаивает на том, что у нее отличные отношения с ее 74-летним мужем, и они никогда не ссорятся.

Мелания Трамп считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись

Мелания Трамп считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись

Фото: REUTERS

Адвокаты напоминают, что брачный контракт Дональда Трампа с его второй женой, актрисой Марлой Мейплз запрещает ей публиковать воспоминания об их совместной жизни и давать интервью с критикой в адрес бывшего мужа. Наверняка, подобного рода ограничения прописаны и в брачном контракте нынешнего президента США с Меланией Трамп.

Однако, сама 50-летняя Мелания Трамп настаивает на том, что у нее отличные отношения с ее 74-летним мужем, и они никогда не ссорятся.

Однако, сама 50-летняя Мелания Трамп настаивает на том, что у нее отличные отношения с ее 74-летним мужем, и они никогда не ссорятся.

Фото: REUTERS

По словам Ньюман, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

По словам Ньюман, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

Фото: REUTERS

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