Специалисты назвали ошибки при тестировании на коронавирус

Сотрудники лабораторий назвали ошибки при тестировании на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники лабораторий, где проводят исследования тестов на коронавирус, рассказали, почему некоторые результаты анализов иногда бывают неправильными. Оказывается, к ложным результатам приводят ошибки при тестировании, которые допускают как медики, так и пациенты.

Например, мазки нужно брать из носа и изо рта, а не только из ротоглотки или только из носовой полости. При этом очень важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, и пробирок, куда помещается проба. А медицинский работник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

«Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 сантиметра, процедура безболезненная, может вызвать чихание», - пояснили РБК в «Лабораторной службе Хеликс».

В лаборатории «Гемотест» к этому добавили, что в конце всех манипуляций медработник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, и перед тем закрыть, обламывает ее, придерживая крышкой. Ножницами зонд обрезать нельзя, поскольку на них может быть инфекция. Каждая пробирка должна находиться в отдельном пакете, обязательно в вертикальном положении, так ее и устанавливают в холодильник или термосумку.

Пациентам же, чтобы получить корректные результаты теста, нужно как минимум за час до мазка не есть и не пить, не курить, не жевать жевательную резинку и не полоскать рот. Специалисты поясняют: все эти действия могут снизить вероятность обнаружения вируса на слизистых.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что даже высокоточные лабораторные тесты на COVID-19 «врут» довольно часто, причем это происходит по разным причинам.