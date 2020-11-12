Россия вводит зеркальные санкции по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия вводит зеркальный санкции против западных стран из-за ситуации с Алексеем Навальным. Санкции коснуться представителей руководящих структур Германии и Франции. Об этом сообщил в четверг, 12 ноября, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров во время интервью российским и иностранным журналистам по актуальным вопросам международной повестки дня.

- Локомотивом европейских санкций в связи с делом Навального была Германия, и эти ограничения прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента России. Поэтому наши ответные санкции будут зеркальны. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим коллегам из Германии и Франции. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей этих стран, - сказал Сергей Лавров.

Министр также отметил, что Россия не исключает, что боевые отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального уже на территории Германии или при транспортировки туда. в берлинскую клинику. Сергей Лавров подчеркнул, что врачи в больнице Омска, куда блогера госпитализировали сначала, не нашли в его организме никаких ядов.

Напомним, что на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научно-исследовательского института. В «черный список» в том числе попали глава ФСБ, начальник управления президента России по внутренней политике, первый замруководителя президентской администрации, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе и заместители министра обороны нашей страны.

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