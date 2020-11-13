Выход на плато по коронавирусу сдвинули на середину зимы Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопреки ожиданиям, что Россия выйдет на плато по коронавирусу уже в ноябре, эти сроки сдвигаются. Официальных подтверждений нет, но эксперты полагают, что переломный момент произойдет не ранее середины- конца зимы.

Скорее всего в декабре рост заболевших COVID-19 продолжится. За 12 ноября в стране выявлено 21 608 заболевших. Регионы вводят меры для стабилизации ситуации, но пока показатели только растут.

- Надо признать, что пандемия нарастает. Это применимо не только в нашей стране, но и в других. Основная задача победить дефицит коек, лабораторий, кадров, - комментирует «Известиям» депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Постепенно вводятся ограничения во всех регионах: приостановлена плановая диспансеризация, ограничена работа общепита в ночное время и новогодние гуляния. В Санкт-Петербурге и Москве рекомендовано сохранить дистанционное обучение для студентов с 13 ноября до 6 февраля.

- Кумулятивный эффект всех ограничивающих инициатив позволит эффективно противостоять пандемии, даст свой результат, - заключил Менделеевич.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов уверен, что страны, которые ввели жесткие требования к ношению масок, гораздо успешнее справляются с пандемией.

О том, что динамика роста заболеваемости действительно способна испугать, говорит и медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али. Он прогнозирует, что в декабре ежедневное число заболевших еще будет расти и только к середине-концу зимы можно ожидать выхода на плато заболеваемости.

Единственное, что может переломить ситуацию в имеющихся условиях - это жесткие ограничительные меры.

- Давайте посмотрим на Китай, который, пожалуй, лучше всех уже знает, что же такое коронавирус, где в принципе жизнь уже спокойно течет своим чередом и, я уверен, все праздники также пройдут в привычном формате. Все благодаря тому, что в свое время они ввели серию тотальных запретов, — говорит "Свободной прессе" председатель правления Общественной организации защиты потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев