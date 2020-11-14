США выразил опасения из-за российского «Посейдона» и «радиоактивных цунами» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон опасается российских подводных аппаратов «Посейдон», а также «радиоактивных цунами», которые данные аппараты могут вызвать. Об этом сообщил помощник американского госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофер Форд

Представитель Госдепа США отметил, что в случае военного конфликта Москва может использовать «Посейдон» для затопления американских городов при помощи «радиоактивных цунами».

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», - заявил он.

По словам Форд, у США также вызывает опасение тот факт, что на вооружении у России по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

Напомним, в прошлом году военный эксперт заявил, что в России умеют хранить секреты и работать быстро, поэтому подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России в скором времени. Спецпредставитель американского президента по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник», призвав закрыть их