«Украина для вас открыта»: Зеленский пообещал жителям Донбасса завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в больнице с коронавирусом, обратился к жителям Донбасса, пообещав им закончить войну. Обращение из клиники лидер Незалежной записал на русском языке.

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», - сказал Зеленский по-русски.

По его словам, киевские власти «делают все, чтобы это, наконец, закончилось». Глава государства уточнил, что имеет в виду «это, которое длится седьмой год», пояснив: «А иначе, как оно, это назвать невозможно».

Он также сказал, что война «обязательно завершится», и тогда «никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после своей госпитализации Зеленский объявил, что теперь он сам будет рассказывать украинцам все главные новости страны «без лжи».

Ранее он говорил, что уйдет в отставку, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.