Российские военные сопровождают 19 автобусов с беженцами в Лачинском коридоре Фото: REUTERS

Российское министерство обороны приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для этого на территории города уже развернули оперативную группу Центра, сообщает в воскресенье, 15 ноября, Национальном центре управления обороной России.

- Сегодня для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС. Скоро будет значительное наращивание группировки за счет сил российских Пограничной службы ФСБ и представителей других федеральных органов власти страны, -говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что в настоящее время группа российских военных обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Так, миротворцы сопровождают 19 автобусов, в которых находятся 475 беженцев. Вчера они сопровождали девять транспортных средств.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня еще два российских самолета с миротворцами на борту прибыли в Ереван. Ан-124 доставили в регион 30 военнослужащих и 10 бронетранспортеров БТР-82А.