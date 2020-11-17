Лидия Федосеева-Шукшина попросила Бастрыкина защитить ее от Бари Алибасова Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

История разбирательства Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова получила новый виток, на этот раз с привлечением официальных органов.

Народная артистка, вдова Василия Шукшина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила защитить ее от Бари Алибасова и его продюсера - Сергея Моцаря. В письме артистки упоминается та самая квартира, которая была подарена ею мужу Бари Алибасову, а он переписал имущество на Моцаря.

Женщина уже пыталась оспорить эту ситуацию через суд и ей многое удалось. Она доказала, что договор между мужчинами был фиктивный, хотя в документах и фигурировал документ о купле-продаже с распиской о получении 1,3 млн рублей. Троицкий районный суд Москвы признал недействительным договор дарения квартиры, а право собственности нового владельца была прекращено.

Как сообщает сайт mk.ru, Федосеева-Шукшина указывает, что с нее требуют вернуть те самые 1,3 млн рублей. И просит главного следователя страны привлечь к ответственности лиц, которые занимаются вымогательством, предоставляя в суд подложные документы.

Она также отметила, что Моцарь до сих пор не вернул ей ключи от квартиры в Новой Москве.

Представитель Лидии Николаевны отметила, что артистка измучена данным скандалом, это влияет на состояние ее здоровья.

Она уже месяц не может связаться с мужем Бари Алибасовым. А теперь еще есть риск лишиться крупной суммы денег.

- После того, как к материалам дела был приобщен «Акт приёма-передачи», для Федосеевой-Шукшиной сложилась весьма опасная ситуация, в которой она может лишиться указанных средств. На фоне всего этого, ее здоровье существенно ухудшилось. Мы опасаемся, что каждый новый выпад в ее адрес со стороны Моцаря и Алибасова может иметь трагичный исход, - отметила Юлия Вербицкая (Линник).