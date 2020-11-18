Михаила Меня задержали и везут на допрос Фото: Евгения ГУСЕВА

Аудитора российской Счетной Палаты Михаила Меня задержали и везут на допрос в Следственный комитет. Задержание бывшего губернатора и министра провели сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в силовых структурах в среду, 18 ноября.

- Михаил Мень задержан. Сейчас его везут на допрос в Следственный комитет, - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что аудитор Счетной палаты был задержан в Красногорском районе Подмосковья.

Из инкриминируемой бывшему министру и главе региона статьи следует, что Меню грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищении из бюджета (статья 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем заседании Совета Федерации генеральный прокурор страны Игорь Краснов попросил сенаторов снять неприкосновенность с Меня, дать согласие на его задержание и привлечение в качестве обвиняемого по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. В этом регионе аудитор был губернатором с 2005 по 2013 годы. Сообщалось, что Следственный комитет уже получил доказательства причастности политика к данному преступления.

Сенаторы единогласно согласились с генпрокурором. Тем временем, сам Михаил Мень даже и не догадывался о деле против него: он и его представители узнали о ситуации из СМИ.

Прошлым летом силовики задержали преемника Меня на посту губернатора Ивановской области Павла Конькова в рамках расследования этого дела о хищении из бюджета.

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