Последние новости на утро 19 ноября 2020: Спрогнозировано начало спада заболеваемости COVID-19 в России

Важные новости утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 19 ноября 2020 года: В России стало заметно улучшение ситуации с коронавирусом. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о возможном начале спада уровня заболеваемости covid-19 в стране. По словам специалиста, число инфицированных, согласно прогнозу, почти во всех регионах начнет уменьшаться уже в конце ноября этого года. Однако есть и те субъекты, которые смогут выйти на плато по коронавирусу чуть позже остальных.

Сборная России по футболу проиграла команде Сербии со счетом 0:5. Главный тренер нашей команды признался, что соперники оказались лучшее и сильнее. Кстати, отзыв из команды футболиста Артема Дзюбы после интим-скандала, Черчесов считает правильным решением.

Тем временем, Британия в 2022 году планирует запустить ракету в космос, создать специальные силы кибербезопасности и спецслужбу по работе над искусственным интеллектом. Потратиться на оборону власти готовы серьезно - дополнительные финансы составят рекордную за 30 лет сумму - 16,5 миллиардов фунтов.

Неожиданное значение перхоти определили эксперты британского общества по изучению болезни Паркинсона. Именно наличие "хлопьев" на коже головы и является симптом заболевания.

Зеленский пригрозил Порошенко. Пока действующий украинский лидер предупредил экс-президента страны о штрафах в случае несоблюдения карантина выходного дня в фитнес клубе, которым он владеет.