Apple выплатит $113 миллионов по делу о «старых iPhone» Фото: REUTERS

Чтобы урегулировать дело по коллективному иску, поданному в 2018 году против американской компании Apple 33 штатами США, корпорация выплатит 113 миллионов долларов, передает агентство Reuters.

По данным издания, групповой иск связан с проблемами в работе аккумуляторов, установленных на устаревших моделях «яблочных» смартфонов. Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович в интервью агентству сказал, что решение о выплате многомиллионной суммы поможет привлечь внимание крупных технологических компаний и дать им понять, что нельзя «изворачиваться и скрывать информацию» о своей продукции.

Сообщается, что Apple согласилась ближайшие три года размещать на своем сайте достоверные сведения об аккумуляторах iPhone, а также обновлениях операционной системы устройств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первые судебные иски против Apple в США были поданы после того, как представители компании рассказали, что намеренно замедляют работу предыдущих моделей смартфонов. Истцы убеждены, что корпорация таким образом подталкивала своих клиентов покупать новые версии iPhone.