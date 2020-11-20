Последние новости на утро 20 ноября 2020: Эксперты назвали четыре ранних симптома коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 20 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 20 ноября 2020 года. Эксперты назвали четыре ранних симптома коронавируса. Прежде всего ученые из Имперского колледжа в Лондоне указали на спутанность сознания, которая может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий перенесенной инфекции, однако появляется уже на ранних стадиях заболевания. Вторым ярким симптомом является повышенная утомляемость, на которую указали ученые из Тринити колледжа в Дублине, обнаружившие, что она встречается примерно у каждого второго больного коронавирусной инфекцией и может сохраняться до десяти недель.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ремдесивир (Remdesivir) для лечения больных с коронавирусом, поскольку международная группа экспертов, исследовавших эффективность этого препарата при заболевании COVID-19 так и не нашла доказательств того, что ремдесивир действительно улучшает состояние пациентов с «ковидом».

В России предложили выдавать богатым иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в нашей стране в обмен на инвестиции не менее десяти миллионов рублей. С такой инициативой выступило Минэкономразвития, ведомство подготовило соответствующий законопроект, позволяющий получить вид на жительство в упрощенном порядке за вклад в развитие российской экономики. Чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно будет выполнить одно из нескольких условий.

Минстрой России предложил запретить строить апартаменты, а уже построенные перевести в статус жилой недвижимости. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, внутри министерства за последние шесть месяцев озвучивались «разные мнения» по этому вопросу, но в общем пришли к выводу, что от практики возведения апартаментов, «наверное, стоит отказаться».

Кроме того, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета, и отказаться от идеи пенсионного страхования с помощью специальных фондов.

А в Соединенных Штатах продолжаются споры о том, кто же стал следующим президентом США. Так, демократ Джозеф Байден заявил, что его команда не исключает возможности подачи судебного иска против администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которая отказывается признать его победу на выборах. Накануне суды трех штатов – Джорджии, Аризоны и Пенсильвании – отклонили иски республиканцев, пытающихся доказать массовые махинации во время голосования.

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