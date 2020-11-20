Байден может подать на администрацию Трампа из-за отказа признать его победу

Демократ Джозеф Байден Фото: REUTERS

Выступая перед американскими журналистами, демократ Джозеф Байден заявил, что его команда не исключает возможности подачи судебного иска к администрации действующего президента США Дональда Трампа, которая отказывается признать его победу на прошедших 3 ноября выборах.

При этом Байден отметил, что на такой шаг «потребуется много времени», поэтому, возможно, более целесообразно было бы попытаться договориться с республиканцами.

Кроме того, предполагаемый победитель избирательной гонки в США назвал отказ Трампа признать результаты выборов «невероятной безответственностью».

«Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно», - приводит слова Байдена на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) ТАСС.

Напомним, не желающий уступать свое место в Белом доме демократу Байдену Трамп, похоже, окончательно проиграл эти выборы. В частности, так считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его мнению, попытки оспорить итоги подсчета голосов вряд ли увенчаются успехом.

К слову, сайт kp.ru писал, что президент Байден, возможно, – просто идеальный вариант для России.

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Официально победа Джо Байдена будет подтверждена после голосования выборщиков в середине декабря. Но уже 7 ноября ведущие американские СМИ назвали его новым президентом страны, после чего в его адрес посыпались поздравления от мировых лидеров. Кстати, 20 ноября его опять будут поздравлять: Байдену стукнет 78 лет (подробности).

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