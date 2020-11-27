Совладелица "ВИМ-Авиа" объявлена в международный розыск

Следственный комитет просит заочно арестовать Светлану Мурсекаеву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании "ВИМ-Авиа" Светлану Мурсекаеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере кредитования.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаевой Светланы Анатольевны. Она объявлена в международный розыск", - сказала собеседница агентства ТАСС.

Мурсекаевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее сообщили, что Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов, при этом зная о бедственном положении компании.

Общий ущерб от действий фигурантов превысил 890 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что из-за неправомерных действий Мурсекаевых пострадали 13 компаний. Самой авиакомпании причинен ущерб на 117 млн рублей.

Ранее в сентябре 2017 года тысячи российских туристов не смогли вовремя вылететь с турецких курортов. Причина была такова: с 22 сентября должностные лица компании «ВИМ-авиа», уже не имея возможности перевозить пассажиров, не остановили продажу билетов. И продали таким образом «воздуха» на сумму свыше 1 млн рублей. В момент, когда началось разбирательство, большинство российских граждан уже оказались за рубежом. В спасении россиян принимала участие компания «ЯМАЛ» и два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия».