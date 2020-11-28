Точную причину смерти Марадоны назвали патологоанатомы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате патологоанатомического исследования прояснилась точная причина смерти легендарного футболиста аргентинской сборной Диего Марадоны.

Как передает Clarin, спортсмен умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у футболиста обнаружили дилатационную кардиомиопатию, патологию, приводящую к увеличению камер сердца. То есть сердце Марадоны превышало свой стандартный размер в два раза, оно было сохранено для дальнейшего изучения.

Напомним, знаменитый футболист ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Незадолго до смерти спортсмен попал в больницу с обезвоживанием, однако у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию, однако Марадона скончался через две недели. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Бывший врач спортсмена Альфред Кахе заявил, что Марадону не лечили должным образом. По его словам, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение, что власти Аргентине начали расследование обстоятельств смерти бывшего футболиста национальной сборной