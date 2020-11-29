Белорусские правозащитники сообщили о задержании 26 участников акции протеста

В стране проходит «Марш соседей» Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 ноября, в Белоруссии провели задержания участников акции протеста. Правозащитники сообщили о задержании правоохранителями 26 человек в ходе начавшегося в стране «Марша соседей».

Правозащитный центр «Весна» опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 14:40 московского времен в нем числятся 26 человек.

Согласно их данным, среди задержанных есть член Экономической группы белорусского Координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук, о задержании которого также сообщил Telegram КС.

В минском ГУВД на данный момент информацию о задержании и происходящие в белорусской столице протестные акции не комментируют.

Как писал сайт kp.ru, в связи с грядущей акцией протеста сегодня, 29 ноября, в центр Минска выдвинулись военные грузовики, спецтехника, автозаки, а также водомет. В белорусской столице уже перекрыли несколько станций метро. На вход и выход закрыты станции «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Купаловская» и «Немига».

Напомним, несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят уже несколько месяцев после оглашения итогов выборов президента страны 9 августа. Особенно массовые акции проходят в выходные дни.