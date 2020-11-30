На месте убийства иранского физика-ядерщика нашли фрагменты израильского оружия Фото: REUTERS

Фрагменты оружия из Израиля нашли на месте убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается телевизионный канал Press TV.

Обнаруженные части оружия могут свидетельствовать о том, что в убийстве ведущего иранского ученого замешаны израильские спецслужбы.

- В убийстве специалиста прослеживается след Израиля. Покушения могли организовать израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран, - заявил глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, что самый известный в стране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября недалеко от Тегерана. Автомобиль ученого обстреляли неизвестный. Вместе с физиком в больнице умерли его родственники, которые также получили ранения во время покушения.

Как ранее писал сайт kp.ru, по информации иранского новостного агентства Fars Мохсен Фахризаде был убит из дистанционно управляемого оружия, а стрельба по его автомобилю велась из стоящего рядом и взорвавшегося Nissan.