Адвокаты сообщили о пропаже Ефремова по пути в колонию

Ефремов пропал по пути в колонию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Михаил Ефремов до сих пор не прибыл в исправительную колонию номер четыре в городе Алексеевка Белгородской области.

Сотрудники администрации изолятора, в котором Ефремов находился на 20-дневном карантине, 29 ноября сказали актёру готовиться к этапированию в колонию для впервые осуждённых. Он должен был прибыть в ИК-4 уже к восьми часа утра, но защита заявила, что не может выйти на связь с Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Один из адвокатов, Владимир Васильев, полагает, что актёр до сих пор в пути.

При этом в ОНК удивились информации о пропаже Ефремова и призвали защиту актёра изучить практику этапирования заключённых.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам адвоката Ефремова Андрея Алешкина, Михаила Ефремова переведут из следственного изолятора в исправительную колонию номер четыре 1 декабря.

Карантин актёра, обязательный для предотвращения распространения коронавируса среди заключённых колонии, завершился 27 ноября.

Напомним, в колонии номер четыре ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин за драку, произошедшую в Москве в октябре 2018 года.