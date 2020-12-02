Совет Федерации одобрил закон о Госсовете РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил проект закона о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России. Проект акта одобрили на заседании в среду, 2 декабря.

Напомним инициативу о создании нового госоргана в нижнюю палату парламента ранее внес президент России Владимир Путин в рамках второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию государства.

Государственного совета – новый конституционный орган власти должен возглавить президент страны, а его членами будут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, глава администрации президента и губернаторы. В состав нового органа также могут включить членов политических партий и представителей местного самоуправления.

В задачи Госсовета будет входить разработка задач внешней и внутренней политики, обсуждение параметров проекта бюджета и кадровой политики государства. Кроме того, новый госорган сможет направить рекомендации по вопросам стратегического планирования. В своем решение он может указать на необходимость изменений в законы, но не будет обладать правом законодательной инициативы.