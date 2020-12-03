Трамп: «Я буду защищать честность выборов»

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп, не желающий смириться с победой демократа Джозефа Байдена на выборах, выступил с 46-минутным видеообращением к американцам.

В частности, он заявил, что голосование по почте, на котором настаивали демократы, обернулось «невиданным» по своим масштабам мошенничеством с бюллетенями. Сам же Трамп, по его словам, «будет защищать честность выборов».

Нынешний глава Белого дома также сказал, что подсчет «законных голосов» должен продолжаться, а республиканцы «обеспечат, чтобы каждый законный бюллетень был учтен».

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По сути дела, в разговоре с ведущей Fox News Марией Бартиморо Трамп не сказал ничего кардинально нового, лишний раз подтвердив, что считает результат президентской гонки следствием массовых фальсификаций со стороны демократов (подробности).

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